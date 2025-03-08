أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو ينسف الصفقة والحرب ستتسبب في موتهم (فيديو)

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على نسف اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم السبت، إن نتنياهو يريد جر الجميع إلى الحرب مجددا، مضيفة أنه يريد مواصلة الحرب بهدف استمرار تأجيل جلسات محاكمته.

وأكدت أن “مصالح نتنياهو لا تتماشى مع مصالح دولة إسرائيل وشعبها”، ووجهت إليه رسالة قائلة إنه إذا اختار “استئناف الحرب فرهائننا سيموتون، ويداك ستكونان ملطختين بدمائهم”.

وقالت العائلات إن “الحرب لن تعيد الرهائن بل ستتسبب في موتهم”.

ودعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم السماح لنتنياهو “باستئناف الحرب على حساب الرهائن”.

وأكد أهالي الأسرى الإسرائيليين أنهم سيواصلون النضال، ولن يسمحوا لنتنياهو بالتضحية بالرهائن.

من جهة أخرى، تظاهر الآلاف في مدينة تل أبيب مطالبين نتنياهو وحكومته بالمضي قدما في تنفيذ مراحل اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما شارك المئات في مسيرة بمدينة حيفا للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الأسرى، وتوقف المشاركون في إحدى الساحات وهم يحملون لافتات تطالب بالتوصل إلى “الصفقة الكبيرة”.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لتقييم الوضع بشأن المفاوضات في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، قبل مناقشة الأمر في اجتماع مجلس الوزراء المصغر غدا الأحد.