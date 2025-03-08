أول تعليق من حزب الله على الاشتباكات الجارية في محافظات الساحل السوري

نفى حزب الله اللبناني، اليوم السبت، علاقته بالأحداث التي تجري في سوريا، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار.

وقال الحزب في بيان صادر عن لجنة العلاقات الإعلامية “تدأب بعض الجهات على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا، واتهامه بأنه طرف في الصراع القائم هناك”.

وأضاف “ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، ويدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة”.

والخميس الماضي، اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة من فلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مناطق الساحل السوري، وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من الأشخاص.

لن نسمح بالفتنة

في السياق، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام باللاذقية مصطفى كنيفاتي قوله إن “قوات الأمن لن تسمح بإثارة الفتنة، ولن تتهاون في حماية السلم الأهلي”.

وأضاف كنيفاتي “نلاحق فلول النظام البائد وضباطه، ولن نسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف”.

وأكد محاسبة كل من يثبت ضلوعه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن، بما يشمل اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم.