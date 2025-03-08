اللحظات الأولى لاندلاع حريق هائل في مخازن تموينية بمدينة غزة (فيديو)

اندلع حريق هائل في مخازن تحتوي على مواد تموينية بمدينة غزة، السبت، واجه صعوبات كبيرة في السيطرة عليه بسبب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مركبات الإطفاء خلال الحرب في القطاع.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاندلاع الحريق وارتفاع ألسنة اللهب وسط محاولات السيطرة عليه.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأن طواقمه تحاول تطويق حريق هائل نشب في مخازن تحتوي على مواد تموينية بشارع النصر شمالي مدينة غزة.

وأضاف في بيان “طواقمنا تواجه معوقات كبيرة في إخماد الحريق”.

وتابع البيان “مركبتا إطفاء فقط تشاركان في إخماد ألسنة النيران الهائلة، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم مركبات الدفاع المدني”.

وأوضح الدفاع المدني أنه لم تُسجَّل أي إصابات في الحادث، وأن الطواقم المختصة فتحت تحقيقا في مسببات الحريق.

وفي بيان ثان، أعلن جهاز الدفاع المدني “إخلاء مركز لإيواء النازحين مجاور لموقع الحريق كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة النازحين في ظل المخاوف من امتداد النيران بالمنطقة”.

ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، ولم يذكر الدفاع المدني أي تفاصيل إضافية.

وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت نحو 16 شهرا، دمر جيش الاحتلال معظم مركبات الدفاع المدني، كما قتل العشرات من أفراد طواقمه وأصاب آخرين.