انتخابات في غرينلاند على خلفية طموحات ترامب بضم الجزيرة

يدلي الناخبون في غرينلاند، الثلاثاء المقبل، بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأتي عقب حملة تركزت في معظمهما على متى سيتم قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وأعطت تصريحات ترامب بشأن ضم غرينلاند، ونبرته التهديدية أحيانا، زخما جديدا لحركة استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وجدّد الرئيس الأمريكي في خطابه أمام “الكونغرس”، الأسبوع الماضي، دعمه لانضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وشدد على أهمية الجزيرة للأمن القومي والعالمي.

ويشدد العديد من سكان الجزيرة البالغ عددهم 57000 نسمة، على أنهم لا يريدون أن يكونوا أمريكيين ولا دنماركيين، إنما “غرينلانديين” فقط.

وحضرت مسألة الاستقلال بشكل رئيس في الحملة الانتخابية، إلى جانب السياحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومصايد الأسماك التي تمثل 90% من صادرات الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي.

وتدعم الأحزاب جميعها الممثلة في البرلمان تقريبا فكرة السيادة الكاملة على الجزيرة المغطاة بالجليد، والبالغة مساحتها 50 ضعف مساحة الدنمارك، ولكن عدد سكانها أقل بـ100 مرة.

ويدل تزايد رافعات البناء الشاهقة في سماء العاصمة نوك على المجتمع المتطور بسرعة في غرينلاند.

أعلى معدلات الانتحار في العالم

وفي حين تبدو بعض الأزمات الاجتماعية ماثلة في الشوارع، إلا أنها أكثر وضوحا في الإحصاءات، إذ تسجل غرينلاند إحدى أعلى معدلات الانتحار في العالم، وحالات الإجهاض أكثر من الولادات، فيما يقلّ متوسط العمر المتوقع للرجال عن 70 عامًا.

ونالت غرينلاند الحكم الذاتي في 1979 بعدما كانت مستعمرة دنماركية لأكثر من 300 عام، وبقيت مسائل مثل الشؤون الخارجية والدفاع تحت سلطة كوبنهاغن.

ومنذ عام 2009 أتاح قانون لغرينلاند بدء عملية الاستقلال من جانب واحد.

وينص القانون على إجراء مفاوضات بين حكومتي الدنمارك وغرينلاند للتوصل إلى اتفاق يتعين أن يوافق عليه برلمان الجزيرة، ويُطرح على الاستفتاء فيها، وأن يصادق عليه البرلمان الدنماركي.

وتتلقى غرينلاند حاليا حوالي 565 مليون دولار من كوبنهاغن بشكل إعانات سنوية، أي ما يناهز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.