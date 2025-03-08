شاهد.. جنود الاحتلال ينكلون بفلسطينيين شرق نابلس (فيديو)

أظهر مقطع مصوّر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتنكيل بشبان فلسطينيين في قرية سالم شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا في ظل استمرار عدوان قوات الاحتلال على مدن الضفة وبلداتها خاصة مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ41 على التوالي، ولليوم الـ28 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل وإطلاق النار على المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مدينة نابلس من الجهة الغربية، وداهمت بناية سكنية فيها، وحطمت محتويات منزل.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط جامعة القدس المفتوحة، وحيي إسكان الصيادلة، والمعاجين غربا، وسط إجراءات تفتيش في المنطقة التي تتعرض لاقتحامات متكررة منذ أكثر من 3 أسابيع.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، أيضا بلدة قصرة جنوب نابلس، وداهمت منازل عدة، واستولت على تسجيل لـ”كاميرات” المراقبة.

حتى المصاحف لم تسلم من جرائم الاحتلال.. آثار الحريق الذي أشعله الاحتلال في مسجد النصر بالبلدة القديمة بنابلس، فجر الجمعة. pic.twitter.com/iBV6ORpJe0 — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) March 7, 2025

حرق المساجد

من جانبه، أدان المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة نابلس، الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي، باقتحامها عددا من مساجد البلدة القديمة وتدنيسها، أمس الجمعة، في انتهاك صارخ لحرمة دور العبادة واعتداء خطر على حرية ممارسة الشعائر الدينية، الذي امتد إلى الإحراق المتعمد لمسجد النصر التاريخيّ في المحافظة، الذي يشكل أحد معالمها التاريخية والثقافية والدينية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، 3 مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس، وداهمت عددا من مساجد البلدة القديمة ومنعت إقامة صلاة الفجر فيها، وحرقت مسجد النصر، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأقدمت على إحراق مسجد النصر، ومنعت إطفائية بلدية نابلس من إطفاء الحريق داخل المسجد ما أدى إلى استفحاله بالشكل الكبير.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام قوات الاحتلال مساجد البلدة القديمة، وتفتيشها وإحراق مسجد النصر، في خطوة تعتبر سابقة خطرة في هذا الحجم وهذا التوقيت في شهر رمضان المبارك، الذي يدنس فيه الاحتلال قدسيته من خلال اقتحام المساجد قبل صلاة الفجر ومنع إقامة الصلاة فيها.