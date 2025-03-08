غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق متفرقة جنوبي لبنان (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات عنيفة ومتتالية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن جيش الاحتلال شن غارات عنيفة على قضاء صور، كما استهدف وادي العزية بجنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارات الاحتلال استهدفت تلة زغربن بمنطقة جزين، كما شن غارات بين بلدتي ياطر وزيقين.

كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي “واد” في بلدة البابلية، وشن غارة عنيفة على تبنا، وأغار أيضًا على منطقة مريصع الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، وسط تحليق كثيف ومنخفض فوق منطقة الزهراني، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، متحدثًا عن رصد “مواقع تخزين عتاد عسكري ومنصات إطلاق صواريخ”.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن وجود هذه الأسلحة في المواقع المذكورة “يشكل تهديدًا”، وأن الجيش “سيواصل العمل لإزالة أي تهديدات ضد إسرائيل، ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة”.

إدخال مستوطنين إلى جنوب لبنان

في سياق متصل، قال الجيش اللبناني في بيان، صباح الجمعة، إنه “في إطار مواصلة الجيش الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد – حولا في الجنوب”.

وأكد الجيش أن التحرك يمثل “انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية”، موضحًا أن “دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار”.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل عشرات الخروق، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في لبنان.