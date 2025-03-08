قطر تدعو إلى إخضاع منشآت إسرائيل النووية لضمانات وكالة الطاقة الذرية

جددت قطر دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.

جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية، التي ألقاها جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وحسب بيان للخارجية القطرية، اليوم السبت، أكد الحمادي “حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة”.

ولفت الحمادي إلى أن “بعض هذه القرارات طلبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية”.

وأوضح الحمادي أن “جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافا في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة”.

وأشار الحمادي إلى “تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة“.

كما أشار إلى “مواصلة الحظر الإسرائيلي لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”.