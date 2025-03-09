أعلنت وقفها في بداية الحرب.. إسرائيل تعلن قطع الكهرباء عن غزة (فيديو)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إنه وقع أمرا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة بشكل فوري.

وأضاف كوهين: “سنوظف كافة الوسائل لإعادة كافة المختطفين وضمان ألا تظل (حركة) حماس في غزة بعد الحرب”.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل قطعت ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة منذ بدء حربها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف قاسم، عبر حسابه على تليغرام: “هذا السلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية”.

ودعا قاسم إلى سرعة تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الكهرباء والمياه والطاقة عن قطاع غزة في بداية الحرب على لسان وزير الدفاع وقتها يوآف غالانت الذي قال: “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع، وقف دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن 3 مراحل، مدة كل مرحلة 42 يوما.

وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوع، وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق.

ورفض نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وقال إنه يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.