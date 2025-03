إيلون ماسك: هذا ما سيحدث للجيش الأوكراني إذا قطعت عنه خدمات ستارلينك

حذر إيلون ماسك، مدير إدارة كفاءة الحكومة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من انهيار الجيش الأوكراني إذا أوقف عنه خدمات الإنترنت التي تقدمها شركته “سبيس إكس”.

وقال الملياردير الأمريكي، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد “نظام ستارلينك الخاص بي هو العمود الفقري للجيش الأوكراني، إذا أوقفته سينهار الخط الأمامي بالكامل”.

يشار إلى أن “ستارلينك” هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تابعة لشركة سبيس إكس التي أسَّسها إيلون ماسك، وهي تعمل على توفير الإنترنت للمناطق النائية التي يصعب وصول خدمات الإنترنت فيها.

وأضاف ماسك “ما يثير اشمئزازي هو سنوات من المجازر في طريق مسدود، ستخسرها أوكرانيا حتمًا في النهاية”.

وتابع ماسك “أي شخص يهتم حقًّا، ويفكر بعقلانية، ويفهم الواقع، يريد وقف هذه المفرمة البشرية”، وختم منشوره بالمطالبة بـ”السلام الآن”.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.

What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will…

