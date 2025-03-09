اشتباكات في اللاذقية وتعزيزات إلى طرطوس.. الدفاع السورية تعلن بدء المرحلة الثانية لملاحقة فلول الأسد (شاهد)

كشفت مصادر للجزيرة مباشر عن وقوع اشتباكات، اليوم الأحد، على مداخل مدينة اللاذقية بين قوات الأمن السورية وفلول نظام الأسد المخلوع.

يأتي ذلك في حين أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال بمنطقة الساحل.

في صباح اليوم التاسع من رمضان وبعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال. — العقيد حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) March 9, 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني تأكيده “إفشال هجوم لفلول النظام المخلوع على الشركة السورية للمحروقات ‘سادكوب’ باللاذقية”.

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة انطلاق رتل من الأمن العام السوري من إدلب إلى الساحل “لملاحقة فلول النظام المخلوع وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة”.

رتل لقوات الأمن العام يتجه من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام البائد، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.#سانا#الساحل_السوري pic.twitter.com/JUiGRIxUwA — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 8, 2025

من جهته، أفادت وزارة الكهرباء السورية بانقطاع الكهرباء في محافظة اللاذقية “جراء تضرر أجزاء من البنية التحتية نتيجة الاعتداءات التي نفذها فلول النظام البائد”.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر نقلًا عن مصادر أمنية بأن دورية تابعة لجهاز الشرطة تعرضت لإطلاق نار من قِبل فلول النظام السابق في مدينة جبلة على الساحل السوري.

قوات الأمن العام تنتشر في أحياء مدينة #اللاذقية لبسط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.#سانا pic.twitter.com/irtNpZAR9M — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 9, 2025

تعزيزات أمنية في طرطوس

وفي طرطوس، أكد مصدر في وزارة الدفاع لـ(سانا) أنه “تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية السورية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس في ريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وزارة الداخلية: إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف #طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.#سانا pic.twitter.com/8cWicHJPkn — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 9, 2025

توقف الاتصالات ‏والإنترنت عن درعا والسويداء

وفي الأثناء، أوضح مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري أن انقطاع الكابل ‏الضوئي الرابط بين درعا ودمشق أدى إلى توقف خدمات الاتصالات ‏والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء. ‏

وأشار الحريري في تصريح لـ(سانا) إلى أن هذه الواقعة تأتي نتيجة تعديات ‏متكررة على البنية التحتية للاتصالات، أدت إلى قطع الكابل الضوئي ‏الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية.‏

وأكد الحريري أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل ‏على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن العودة ‏إلى الخدمة تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بشكل ‏كامل. ‏

وفي درعا أيضًا، كشفت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات تابعة لجهاز الأمن العام السوري والشرطة تنتشر في المدينة وبلدات بالمحافظة.