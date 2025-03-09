سياسة|سوريا

السلطات السورية تتسلم أسلحة من الأهالي في وادي العيون ووصول تعزيزات للقدموس بطرطوس (فيديو)

مدة الفيديو 01 دقيقة 15 ثانية 01:15
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202511:16 PM (توقيت مكة)

قال مصدر أمني في سوريا للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إنه تم “اعتقال بعض العناصر الذين شاركوا وثبت تورطهم في تجاوزات ومن بينهم عناصر بوزارة الدفاع”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية السورية إن إدارة الأمن العام تنفذ عمليات تمشيط في “منطقة القدموس والقرى المحيطة بها بريف طرطوس، بهدف ملاحقة ما تبقى من فلول النظام البائد”.

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وأظهر مقطع متداول استقبال أهالي مدينة القدموس بمحافظة طرطوس لتعزيزات من قوات إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع.

وتقع القدموس على الطريق بين مصياف، في ريف حماة، شرقا ومدينة بانياس، في محافظة طرطوس، على ساحل البحر المتوسط.

وفي وادي العيون القريبة، ذكرت وزارة الداخلية، عبر “إكس”، أن الأمن العام بدأ تسلُّم السلاح من وجهاء المنطقة تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، أمس السبت، في مصياف.

كما أعلنت الوزارة ضبط مستودع للأسلحة وذخائر الهاون بمنطقة كفر عبد في ريف حمص الشمالي.

ونشرت الوزارة صورا للمستودع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محافظة اللاذقية، قال المحافظ محمد عثمان إن السلطات تعمل على إعادة تفعيل خدمات الكهرباء والمياه التي تم استهدافها في الفترة الماضية، مؤكدا الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.

وأكد المحافظ على التعاون مع كافة الجهات المعنية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، الذين ما زالوا يشكلون تهديدا على استقرار المنطقة.

وأشار إلى اجتماع بين وجهاء مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، ومدير مكتب العلاقات في إدارة الأمن العام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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