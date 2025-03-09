الشرع: ما يحدث في سوريا حاليا ضمن التحديات المتوقعة وهذا البلد يملك مقومات البقاء (فيديو)

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث الجارية في سوريا من اشتباكات مع فلول النظام المخلوع تأتي ضمن ما وصفه بـ”التحديات المتوقعة”، مشددًا على أهمية التماسك الوطني والسلم الأهلي في مواجهة هذه المرحلة.

وقال الشرع في كلمة ألقاها بمسجد الأكرم في دمشق، عقب صلاة فجر اليوم الأحد، إن “الثورة خرجت من هذه المساجد التي علّمت أبناءها الأخلاق، فلا خوف على سوريا، فهذا البلد يملك مقومات البقاء”.

وأعرب عن ثقته بقدرة السوريين على العيش معًا رغم ما تواجهه البلاد، ودعا الرئيس السوري في كلمته إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

والخميس، نفّذت فلول النظام السابق هجومًا منسَّقًا هو الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، مستهدفة دوريات ونقاطًا أمنية في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.

وردًّا على ذلك، قامت القوات الحكومية بعمليات التمشيط والتعقب بهدف القضاء على أي جيوب مسلحة متبقية.

كما أصدرت السلطات تحذيرات صارمة لكل من يرفض الخضوع للقانون وتسليم السلاح، مؤكدة أن أي محاولة لإثارة الفوضى ستُواجَه برد حاسم لا تهاون فيه.

وخلال الاشتباكات بين قوات النظام والمجموعات المسلحة التابعة لفلول النظام، سقط عدد من القتلى المدنيين بأيدي من سمّاهم محافظ اللاذقية في سوريا محمد عثمان “قوات غير منضوية تحت وزارة الدفاع أو قوى الأمن العام”، مؤكدًا قيام وزارة الدفاع بضبط المجموعات الموجودة وإخراج المجموعات التي لا تتبعها من منطقة العمليات.