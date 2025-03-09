الشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين بعد الاشتباكات بمحافظات الساحل السوري (فيديو)
9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202510:18 PM (توقيت مكة)
تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها المئات بينهم مدنيون.
وقال الشرع في كلمة بثّت على قناة الرئاسة السورية على تليغرام “نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص”.
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وأضاف “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.
وتابع الشرع “سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية، وأقول لفلول النظام السابق إنه لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستسلام على الفور”.
وشدد الشرع أنه “ليس هناك أحد فوق القانون” وأن حكومته “تجرم أي دعوة لبث الفتنة وتقسيم سوريا”.
أبرز النقاط التي جاءت في خطاب الشرع
- مرت بلادنا بتجارب مريرة وصعبة خلال السنوات الماضية حتى نالت حريتها ثم تعرضت مؤخرا لمحاولات عديدة لزعزعة استقرارها وجرها إلى مستنقع الفوضى.
- نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومَن وراءهم مِن الجهات الخارجية خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها، وتدمير وحدتها واستقرارها.
- المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطنِنا الحبيب.
- الشرع تعليقًا على أحداث الساحل: ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات (الانتهازية) وليست هي الأولى، بل حدث مثلها قبل شهر ونصف وأخمدناها بفضل الله.
- الشرع تعليقًا على أحداث الساحل: قمنا بتعزيز المنطقة بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية وهذه القوات تمت مهاجمتها وقتل العديد منها.
- لن نتسامح مع فلول الأسد الذين ارتكبوا الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة.
- فلول النظام السابق بدعم خارجي يحاولون خلق فتنة بهدف تقسيم بلدنا.
- النظام السابق خلق جراحا لم تندمل ونعمل على منع حدوث حالات ثأرية والحفاظ على السلم الأهلي.
- أعلنا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث الساحل، ونشكل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.
- نطالب جميع الدول بالوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها.
- سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية.
المصدر : الجزيرة مباشر