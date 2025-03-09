الشرع يتعهد بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين بعد الاشتباكات بمحافظات الساحل السوري (فيديو)

تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها المئات بينهم مدنيون.

وقال الشرع في كلمة بثّت على قناة الرئاسة السورية على تليغرام “نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص”.

وأضاف “لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.

وتابع الشرع “سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية، وأقول لفلول النظام السابق إنه لا يوجد أمامهم خيار سوى الاستسلام على الفور”.

وشدد الشرع أنه “ليس هناك أحد فوق القانون” وأن حكومته “تجرم أي دعوة لبث الفتنة وتقسيم سوريا”.

أبرز النقاط التي جاءت في خطاب الشرع