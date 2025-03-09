الضفة.. جيش الاحتلال يقتحم المستشفى الأهلي في الخليل (فيديو)

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المستشفى الأهلي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، والاستيلاء على أجهزة تسجيل الكاميرات من قسم الأمن بالمستشفى.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا الانتهاك يضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال اليومية والمتصاعدة بحق المنظومة الصحية الفلسطينية، وهو ما ينافي القانون الدولي الذي ينص على الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية، وضمنها المستشفيات، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954”.

وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لتوفير الحماية العاجلة لكل مكونات القطاع الصحي الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال المتكررة.

انتهاك الخطوط الحمراء

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم محيسن قوله إن الاحتلال باقتحاماته المتكررة للمستشفيات واعتداءاته اليومية على المستشفيات في جنين وطولكرم وقبلها في طوباس، وتعمُّد قطع الخدمات اللوجستية، وتجريد بعض أعضاء الطواقم الطبية من الملابس بشكل مُذل، تمثل انتهاكًا للخطوط الحمراء.