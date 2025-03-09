تجاوز عددها 5 ملايين.. إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق السوريين في عهد الأسد

ألغت وزارة الداخلية السورية جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، البالغ عددها أكثر من 5 ملايين.

وأعلنت الوزارة في بيان صادر بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري، ونشرته الوكالة الرسمية اليوم الأحد، إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف- مراجعة- إعلام- تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد والبالغ عددها أكثر من 5 ملايين بلاغ.

سياسة منهجية

وحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تحوَّل المنع من السفر في سوريا إلى ظاهرة استخدمتها الأجهزة الأمنية بنظام بشار الأسد، في مواجهة ناشطي الحراك المدني والسياسي.

ولم يكن يُسمح للراغب في السفر بالخروج من المنافذ الحدودية جميعها دون الحصول على إذن سفر يعطى عند كل سفرة على حدة من قِبل الجهاز الأمني الذي قام بوضع إشارة المراجعة على الناشط لدى إدارة الهجرة والجوازات، تحتم على الراغبين في السفر المرور على الأجهزة الأمنية وتبليغها بتاريخ السفر والعودة والجهة الداعية وسبب الدعوة.

وتطورت وظيفة المنع من السفر، وتحولت إلى نوع من السياسة المنهجية بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية تعطي إذن السفر وتمنعه حسب الشخص، وتحوَّل الأمر إلى نوع من الضغط والعقوبة عندما استُخدم لحرمان بعض الأشخاص من إمكانية العمل أو الدراسة أو العلاج أو التواصل العائلي، حسب المركز.