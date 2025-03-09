تحليق مكثف للطيران الروسي فوق قاعدة حميميم وسط توترات أمنية في الساحل السوري

شهدت الأجواء المحيطة بقاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، اليوم الأحد، تحليقًا مكثّفًا للطيران الحربي والمروحي الروسي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن التحليق العسكري المكثّف جاء بالتزامن مع هبوط طائرة عسكرية داخل القاعدة.

وأوضح المراسل أن طائرة حربية روسية حلّقت أيضًا فوق بلدة جبلة في ريف اللاذقية.

وكانت مصادر قد قالت للجزيرة إن عشرات المدنيين وأفراد من فلول النظام وعائلاتهم لجؤوا يوم الجمعة إلى القاعدة الروسية طلبًا للحماية من العمليات العسكرية الدائرة في الساحل.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت المنطقة أعنف الهجمات منذ سقوط نظام الأسد، إذ شنت فلول النظام هجمات منسقة استهدفت دوريات أمنية وحواجز عسكرية، وأسفرت عن قتلى وجرحى.

هذه الهجمات دفعت الجيش وقوات الأمن إلى تنفيذ عمليات واسعة النطاق، شملت تمشيط المناطق المتضررة وملاحقة العناصر المهاجمة، وسط اشتباكات عنيفة في عدد من المواقع.

وقاعدة حميميم الجوية تُعَد أحد أبرز مراكز الوجود العسكري الروسي في سوريا منذ عام 2015، عندما بدأت موسكو باستخدامها بموجب اتفاق مع نظام الأسد المخلوع.