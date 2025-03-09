دفعة جديدة من المرضى والجرحى تغادر قطاع غزة للعلاج في الخارج (فيديو)

غادرت، صباح اليوم الأحد، الدفعة الـ37 من المرضى والجرحى من غزة عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، لتلقي العلاج في الخارج.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر استعدادات مغادرة الدفعة الجديدة، من داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع، وتوجّهها إلى معبر رفح.

ويأتي سفر الجرحى والمرضى من قطاع غزة في إطار البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

الاحتلال “لا يلتزم” بالبروتوكول الإنساني

وفي تصريحات سابقة، أكد مدير المستشفيات الميدانية بغزة الدكتور مروان الهمص أن الاحتلال الإسرائيلي “لا يلتزم” بالبروتوكول الإنساني، إذ يرفض السماح للمستشفيات الميدانية بمعالجة الجرحى.

وكشف الهمص أن عدد المرضى الذين هم بحاجة إلى السفر أكبر بكثير ممن سيخرجون ضمن الاتفاق، مشيرًا إلى أن بعض المرضى توفوا قبل أن يأتي دورهم للعلاج في الخارج.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية حادة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرًا، واستهدفت المستشفيات والطواقم الطبية مع منع إدخال المعدات والمستهلكات الطبية والأدوية.

وتحذر مؤسسات دولية ومحلية من تفاقم الأوضاع الصحية خاصة مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع لليوم الثامن، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، بدعم أمريكي وأوروبي، إبادة جماعية في غزة خلَّفت 48453 شهيدًا و111860 مصابًا معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 14 ألف مفقود.

ولا يزال عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”، حسب وزارة الصحة في غزة.