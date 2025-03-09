زعيم المعارضة الإسرائيلية: لهذا السبب تتفاوض واشنطن مع حماس بشكل منفصل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الولايات المتحدة تُفاوض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب تلكؤ حكومة بنيامين نتنياهو في مفاوضات تبادل الأسرى مع المقاومة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تصريحات للابيد، اليوم الأحد، قال فيها “الأمريكيون يتفاوضون مع حماس بشكل منفصل لإدراكهم أن حكومتنا تتلكأ، وهم قلقون على مواطنيهم”.

وأضاف “ما يهم حكومتنا هو الاعتبارات السياسية فقط وليس أي شيء آخر”، وهو انتقاد يردده لابيد من أول الحرب على غزة.

ראש האופוזיציה @yairlapid מאשים אצל @efitriger: "האמריקנים מנהלים מו"מ בנפרד מאיתנו עם חמאס כי הם מבינים שהממשלה גוררת רגליים, הם דואגים לאזרחים שלהם. אצל הממשלה שלנו – השיקולים הפוליטיים ממשיכים לנצח" pic.twitter.com/jSgraHC8Uj — גלצ (@GLZRadio) March 9, 2025

وقبل أيام، ذكر موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُجري محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، وهو ما أكده البيت الأبيض، لكنه أثار استياءً إسرائيليًّا حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وعلَّق مكتب نتنياهو على المفاوضات قائلًا في بيان إن “إسرائيل أعربت في المحادثات مع الولايات المتحدة عن رأيها بشأن إجراء محادثات مباشرة مع حماس”، دون مزيد من التفاصيل، لكن مراسل القناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال قال إن بيان مكتب نتنياهو يشير بشكل واضح إلى رفض تل أبيب إجراء واشنطن محادثات مباشرة مع حماس.

ووفقًا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، لا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة يُعتقد أن 35 منهم قُتلوا، في حين يُعتقد أن 22 آخرين ما زالوا أحياء، ويبقى مصير اثنين غير معروف. ومن بين الأسرى المتبقين 5 يحملون الجنسية الأمريكية، أحدهم إيدان ألكسندر (21 عامًا) الذي يُعتقد أنه لا يزال حيًّا.