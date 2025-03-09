شمال غزة.. شهيدان ومصابون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الشجاعية (فيديو)

أفاد مراسل للجزيرة مباشر باستشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين من عائلة عبيد جراء استهدافهم، اليوم الأحد، من قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر وصول جثماني الشهيدين إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة، وقيام الأهالي بأداء صلاة الجنازة على أحدهما.

وأوضح المراسل أن الاحتلال أطلق قذائف مدفعية على شرق حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة آخرين.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لـ”مخربين حاولوا زرع عبوة ناسفة” كانوا ينشطون قرب القوات الاسرائيلية شمالي قطاع غزة صباح الأحد.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرة مسيَّرة تابعة للاحتلال أطلقت النار على مواطنين في منطقة الزعفران شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وصباح السبت، استشهد 3 فلسطينيين استهدفتهم طائرة مسيَّرة إسرائيلية بالقصف، شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ورغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن الاحتلال قام بالعديد من الخروق، على رأسها استهداف الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

والجمعة، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل قتلت 58 فلسطينيًّا بينهم 10 أطفال و3 نساء في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.