محافظ اللاذقية يكشف للجزيرة مباشر تطورات الأوضاع في المحافظة (فيديو)

قال محافظ اللاذقية في سوريا محمد عثمان للجزيرة مباشر إن الوضع الأمني في مدينتي اللاذقية وجبلة يشهد تحسنا تدريجيا مع نشر القوات التابعة لوزارة الدفاع ولإدارة الأمن العام.

وأضاف عثمان في لقاء مع “المسائية”، يوم السبت، أن القوات تعمل الآن على ضبط الوضع الأمني في أرياف اللاذقية وجبلة.

وأشار إلى وجود أشخاص من “فلول النظام والمجرمين في الأرياف القريبة حتى الآن، ويشنون هجمات على قوات الأمن العام والمرافق العامة”.

وأوضح محافظ اللاذقية أن السلطات “كانت تعمل خلال الفترة الماضية على بسط الأمن بالتعاون مع أهالي المناطق في إطار التمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات وفئات الشعب في المحافظة”، مؤكدا تحقيق نجاح كبير في هذا الشأن.

وقال عثمان إن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض الأشخاص والكيانات بعمليات “شحن طائفي”، إضافة إلى نشاط العصابات المرتبطة بنظام بشار الأسد التي لم ترُق لها حالة الاستقرار، مشيرا إلى أنها كانت على اتصال بأطراف خارجية لدعم هذه الجهات.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت انتشارا كبيرا للسلاح الذي سُرق من مستودعات الأسلحة الضخمة الموجودة في اللاذقية بعد سقوط النظام.

وقال محافظ اللاذقية إن التقديرات الأولية تشير إلى أن أعداد المسلحين من فلول النظام تبلغ نحو 5 آلاف فرد.

وبشأن التجاوزات التي رُصدت، أوضح عثمان أنها حدثت من قوات غير منضوية تحت وزارة الدفاع أو قوى الأمن العام، مؤكدا قيام وزارة الدفاع بضبط المجموعات الموجودة وإخراج المجموعات التي لا تتبعها إلى خارج منطقة العمليات.

وتشهد محافظات الساحل السوري اشتباكات منذ أيام، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.