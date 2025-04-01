أسرة كاملة.. استشهاد الصحفي محمد البردويل وزوجته وأطفاله جراء قصف الاحتلال منزله في غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، باستشهاد الصحفي محمد البردويل، المذيع في راديو الأقصى، وزوجته وأطفاله الثلاثة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزله في الحي الاماراتي غربي مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وكانت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت أمس الاثنين إلى 50 ألفا و357 شهيدا، و114 ألفا و400 مصاب، وذلك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان الإسرائيلي في 18 مارس/آذار الماضي إلى 1,001 شهيد و2,359 إصابة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي في 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، واستمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.