إصابات بالرصاص وإحراق سيارات ومزرعتين في هجوم للمستوطنين على قرية دوما جنوب نابلس (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، وأُحرقت مزرعتان للماشية و5 سيارات، الثلاثاء، في هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة إن “أكثر من 100 مستوطن هاجموا القرية بحماية كاملة من جيش الاحتلال، والشبان تصدوا لهذا الاقتحام والهجوم”.

وأضاف، في تصريحات للجزيرة مباشر “المستوطنون خلال هجومهم على القرية أحرقوا 3 مركبات بشكل كامل وجزئي، وعدد من الغرف الزراعية”.

وتابع دوابشة “الهجوم هو الثاني على القرية خلال شهر واحد، وبحماية كاملة من جيش الاحتلال”.

بدورها، قالت (وفا) إن “نحو 300 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من قرية دوما، وأحرقوا 5 مركبات، ومزرعتين للماشية بشكل جزئي، قبل أن يتمكن الأهالي من صدهم، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه المستوطنون تجاه أهالي القرية”.

وأضافت الوكالة أن فرق متطوعين من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق، مشيرة إلى “أن الهجوم تم خلال وجود حاجز عسكري لجيش وشرطة الاحتلال عند مدخل القرية”.

من جانبه، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن “هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة شاب (35 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، وآخر (45 عاما) بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وطفل (17 عاما) بالرصاص “المطاطي” في عينه، نقلوا على إثرها إلى المستشفى”.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن “عشرات المستوطنين أضرموا النار في ممتلكات فلسطينية بمحيط قرية دوما في منطقة لواء شومرون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين داخل القرية”.

وأشار البيان “الجيش تلقى بلاغًا عن إصابة عدد من الفلسطينيين خلال المواجهات، والتحقيق جارٍ لتحديد ملابسات الحادث”.

وتابع “وصلت قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة إلى المكان فور تلقي البلاغ، وبدأت العمل على تفريق الاشتباكات”.

ووفق البيان، أدان جيش الاحتلال هذه الحادثة، مشددًا على “التزامه بالعمل بحزم للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة”.