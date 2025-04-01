الحوثيون يبثون مشاهد إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 في مأرب (فيديو)

بثت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لإسقاطها مسيّرة أمريكية بصاروخ، في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مقطع فيديو يوثق “مشاهد إسقاط طائرة MQ_9 الأمريكية بصاروخ أرض – جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، أمس الاثنين”.

وأظهرت المشاهد لحظة سقوط المسيّرة واشتعالها في الجو ومن ثم تحطمها فور ارتطامها بالأرض.

وأمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية “إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 في أجواء محافظة مأرب” وفق بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع.

وأوضح سريع أن “هذه هي الطائرة الـ16 التي تمكنت دفاعات الحوثي الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة”.

وأكد سريع على “استمرار جماعته في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع "MQ_9 " أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب هي السادسة عشرة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة. pic.twitter.com/fAuhDqQDPb — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 31, 2025

وتضامنا مع قطاع غزة، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأوقفت الجماعة عملياتها العسكرية عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الحرب في القطاع في 18 مارس/ آذار الجاري.