سلسلة غارات أمريكية تستهدف مدينة صعدة شمالي اليمن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، عن سلسلة غارات أمريكية استهدفت غارات مناطق مختلفة شرق جنوب مدينة صعدة شمالي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إن الغارات استهدفت منطقة “طخية” بمديرية “مجز”، وعلى مديرية “سحار” في صعدة أيضا.

ونشرت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، مقطع فيديو لإطلاق صواريخ وإقلاع طائرات حربية لضرب مناطق في اليمن.

CENTCOM Forces continue attacks on Houthi Positions…#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/NiONzwUEA7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 1, 2025

ومساء الاثنين، أعلنت الحوثي إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو9 أثناء قيامها بتنفيذ “مهام عدائية” في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، الاثنين، إن بلاده قضت على عدد من مقاتلي وقادة جماعة الحوثي في اليمن، خلال غاراتها الجوية المتواصلة على مدار الأسبوعين الماضيين.

ولم تعلق الجماعة بشكل فوري على ما ذكره ترامب، كما لم تعلن عن مقتل أي من قادتها خلال الأيام الماضية، رغم سقوط قتلى وجرحى بالعشرات جراء غارات أمريكية على مناطق عدة.

وكثفت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، بشكل غير مسبوق، غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، أسفرت عن قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية، بحسب بيانات للجماعة.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، قال الرئيس ترامب إنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة، بعدما استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري، حرب الإبادة على القطاع.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع في 18 مارس/ آذار الجاري.