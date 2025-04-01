شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة بجروح، جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن الغارة أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى ثلاثة شهداء، من بينهم امرأة، وإصابة سبعة أشخاص بجروح من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وكان الاحتلال قد نفذ فجر اليوم الثلاثاء، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأظهرت مشاهد للجزيرة مباشر دمارا واسعا تعرض له المبنى المستهدف.

وقال جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة على الضاحية الجنوبية، مستهدفا أحد أعضاء حزب الله.

وزعم البيان أن العضو المستهدف كان قد وجّه مؤخرًا مقاتلين من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم “كبير ووشيك ضد مدنيين إسرائيليين”، وفق زعم البيان.

ووصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارة الإسرائيلية بأنها “إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان“.

وأشار عون، في تصريحات نشرت على صفحة الرئاسة اللبنانية بمنصة إكس، إلى أن “التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم”، مؤكدا العمل مع مع الحكومة ورئيسها (نواف سلام) بهدف ما سماه “لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان”.

وهذه ثاني غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، منذ دخول وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه تقول إنها تضرب أهدافا عسكرية لحزب الله.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي دخل إليها خلال الحرب، لكنّ إسرائيل أبقت قواتها في 5 مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.