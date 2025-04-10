أحدهم لا يقوى على الحركة.. الاحتلال يفرج عن أسرى فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، إن 10 من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العدد قد يرتفع إلى 80.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول الأسرى المفرج عنهم من سجني سدي تيمان والنقب، بعربات الصليب الأحمر، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى,

إعياء واضح

وأظهرت الصور، أحد الأسرى وهو في حالة صحية متردية ولا يقوى على الحركة، وقد جلس على كرسي متحرك وجرى نقله إلى داخل المستشفى وهو في حالة إعياء واضح.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن الأسرى المفرج عنهم اليوم من سجون الاحتلال الذين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، معتقلون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“عذاب في عذاب”

وشرح أحد الأسرى، الذي بدا في حالة هزال شديد، ما كان يجري معهم، وقال إن الوضع كان صعبا للغاية في السجن، ولا يوجد نوم مريح أو طعام أو ماء.

وقال إنه يتم تجمعيهم كل أسبوع خلال الفترة التي قضوها في السجن حيث كانت سلطات سجون الاحتلال تجمعهم وترش عليهم الغاز وتنكل بهم، وأضاف أن الوضع كان “عذاب في عذاب”.

طالبوا بإعادة الأسرى ووقف الحرب على #غزة.. سلاح الجو الإسرائيلي يقرر إعفاء 970 من ضباط وجنود الاحتياط#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JUrJN33m8I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2025

وعمّا حدث قبل إطلاق سراحهم مساء أمس، قال إنه تم الاتصال بهم ليلًا وصباح اليوم، ثم تم ربط أيديهم ومن ثم وضعهم في قفص وإلى المعبر، ولم يتم إخطارهم بأنه سوف يطلق سراحهم إلا بعد وصولهم المعبر.

وقال إن عدد الأسرى الذين أطلق سراحهم اليوم هو 10 أشخاص، وقال عن باقي الأسرى في سجون الاحتلال، إن أوضاعهم صعبة طالبًا الدعاء لهم، فيما قالت ابنته إن وزن والدها قد نقص كثيرًا بعد دخوله سجن الاحتلال.

وسط الفرح والدموع

وبفرحة عارمة استقبل أبناء أحد الأسرى، والدهم بالكثير من السلام والعناق والدموع، وانخرط الأب في البكاء وهو يعانق الأبناء ويدعو الله أن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وقال الوالد إنه قضى في سجون الاحتلال عام ونصف العام، ووصف لحظة إطلاق سراحه بأنها من اللحظات الجميلة، مؤكدا أن الشعور بالحرية هو أحلى شعور.

وقال أحد الأبناء إنه كان مع والده في السجن وأطلق سراحه قبل شهر من الآن، وقال مازحا “كنت في حضن أبي في السجن”.

تردي الأوضاع الصحية

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، سراح عشرات المعتقلين على دفعات متباعدة، غالبيتهم عانوا من تردي أوضاعهم الصحية.

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملين في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون الاحتلال.