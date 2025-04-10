حسن إصليح.. لماذا يتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين في غزة؟

لم يكن استهداف “خيمة إصليح” بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، سوى حلقة من مسلسل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في القطاع.

ولم يكن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الفلسطيني حسن إصليح، في قصفه خيمة الصحفيين قبل أيام هي المرة الأولى، ففي مايو/أيار 2024، استهدفت غارة للاحتلال منزل عائلة حسن إصليح في خان يونس.

وبدأ حسن، وغيره من الصحفيين الفلسطينيين إلى العمل من داخل خيام بعد تدمير منازلهم ومقرات عملهم.

حريق الفجر

بعد نحو 90 دقيقة من منتصف ليلة السابع من أبريل/نيسان الجاري، تعرّضت “خيمة إصليح”، التي يستضيف فيها صحفيين من القطاع، للاستهداف المباشر. والتهمت النيران ثلاثة من زملائه أحياء: أحمد منصور وحلمي الفقعاوي ومواطنا آخر يدعى يوسف الخزندار، بينما أصيب إصليح بشظية في رأسه وجرح بالغ في كفّه.

قبل الهجوم كان إصليح يلتقط أنفاسه بعد يوم طويل من المعاناة وضغوط العمل في أجواء بالغة القسوة، لكن الهدوء تحوّل فجأة إلى حريق هائل، وقوده أجساد من يجاوره من الصحفيين.

تعمد الاستهداف

وبعد الاستهداف، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن حسن إصليح “من عناصر لواء خان يونس في حماس”، كما زعم أنه شارك في عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر “توثيق ونشر أعمال النهب والحرق والقتل على الشبكات الاجتماعية”.

#عاجل 🔴 جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) استهدفا خلال الليلة الماضية في منطقة خان يونس المخرب المدعو حسن عبد الفتاح محمد إصليح التابع لمنظمة حماس الإرهابية، الذي يعمل تحت غطاء صحفي وصاحب شركة إعلامية. ⭕️اصليح هو من عناصر لواء خان يونس في حماس وقد تسلل إصليح إلى أراضي… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2025

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قالت دائرة الإعلام التابعة لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الصحفيين في قطاع غزة “شركاء” فيما حدث في هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى). ووقتها، وثق إصليح التهديد عبر حسابه على “إكس”.

تنويه

أتعرض حاليا لحملة تحريض كبيرة على وسائل الإعلام العبرية وذلك بعد تغطيتي الحرب المتواصلة على غزة

..وإنني إزاء هذا التحريض الإعلامي الممنهج تجاهي لأحمل الجهات المعنية المسؤولية واحذر من استهداف الأطقم الصحفية ووكالات الأنباء العاملة والمحلية في قطاع غزة

الصحفي حسن اصليح — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) November 8, 2023

يُخصّص إصليح حساباته على مواقع التواصل لكشف مآسي العدوان الإسرائيلي، ومنشوراته تنقل صرخات أهالي القطاع المحاصر.

الطفلة "همس قديح" لديها مشاكل صحية في القلب وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، تناشد والدتها منظمة الصحة العالمية لعلاجها في الخارج. pic.twitter.com/LQLPvkT0id — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 5, 2025

الطفل الرضيع جهاد أبو زيد، استشهد والدته ومعظم أفراد عائلته، تناشد خالته المؤسسات مساعدته لانه يعاني من رضوض وكدمات جراء القصف الذي تعرضت له العائلة. pic.twitter.com/fW3kwGpyAi — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 5, 2025

وقبل إصابته، كان إصليح يودّع الصحفية الشهيدة إسلام نصر الدين مقداد وطفلها آدم، اللذين سقطا ضحية قصف الاحتلال لمنزلها بحي الأمل، غرب مدينة خان يونس.

من وداع الصحفية

"كانت تنتظر لقاء طفلتها التي تتعالج في تونس ".. استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد وطفلها آدم بقصف الاحتلال الذي استهدف منزلًا بحي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الليلة الماضية. pic.twitter.com/19cQbs1ihc — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 6, 2025

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد أكثر من 211 صحفيا وصحفية في قطاع غزة خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فيما يمثل 11% من عدد الصحفيين الفلسطينيين.