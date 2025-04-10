“سابقة استفزازية خطيرة”.. الاحتلال يفرغ شاحنة خنازير ويفجر منزل أسير في طولكرم (فيديو)

فجَّر الاحتلال، صباح اليوم الخميس، منزل الأسير محمد الشحرور في الحي الشرقي من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وأجبرت عددا من السكان على إخلاء منازلهم.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت، سكان عمارة سكنية في الحي الشرقي بمدينة طولكرم، على إخلاء منازلهم بالقوة، وحوّلت المبنى إلى ثكنة عسكرية مغلقة.

حسن إصليح.. لماذا يتعمد الاحتلال استهداف الصحفيين في غزة؟https://t.co/WmDf0RHK5v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2025

تهديد بهدم المنازل

وفي فبراير/شباط الماضي، أخطرت قوات الاحتلال عائلة المعتقل محمد جودت قاسم شحرور بقرار الاستيلاء على شقته في الحي الشرقي بمدينة طولكرم وهدمها، وأمهلتهم 72 ساعة لتنفيذ القرار، علمًا بأن المعتقل محتجز منذ 9 إبريل/نيسان من العام الماضي.

يذكر أن الأسير محمد شحرور يقبع في سجون الاحتلال ويُتهم بإيواء خلية قامت بتنفيذ عمليتي بلعا وبيت ليد، وكان الاحتلال قد أخذ قياسات منزله في 30 مايو/أيار الماضي.

جيش الاحتلال يدمر صرح الشهداء خلال عدوانه يوم أمس على مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/LzZtZQFH07 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2025

عدوان مستمر على طولكرم

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ74 على التوالي، ولليوم الـ61 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني وتفجير لمنازل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المدينة شهدت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، خاصة في الحي الشرقي، ووسط المدينة.

وأقام الاحتلال حاجزا في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، مما أدى إلى تعطيل حركة السير وصعوبة مرور المواطنين ومركبات الإسعاف.

وداهم أحد المقاهي وحقق مع عدد من الشبان الموجودين فيه، دون أن يبلغ عن اعتقالات، في الوقت الذي شهد فيه شارع المقاطعة في الحي الشرقي من المدينة استنفارًا مكثّفًا لقوات الاحتلال، تخلله نصب حواجز طيّارة وتفتيش دقيق للمركبات.

#شاهد | جرافات الاحتلال تنفذ عمليات هدم لمنزلين في قرية الريحية جنوب الخليل. pic.twitter.com/57TaKtyKij — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 10, 2025

تفريغ شاحنة محملة بالخنازير

وفي تصعيد غير مسبوق، أقدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، على تفريغ شاحنة كبيرة محمّلة بالخنازير في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية إكتابا، المحاذية لمخيم نور شمس شرق المدينة.

ووصفت الوكالة الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية وشهود عيان، هذه الخطوة بأنها استفزازية وخطيرة تهدد سلامة السكان وتثير مخاوف من استخدام هذه الحيوانات وسيلة لترهيب الأهالي وإلحاق الضرر بالممتلكات، حيث شوهد عدد منها يتجول بين الأراضي الزراعية في إكتابا فجر اليوم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من فرق المشاة والآليات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وجاء ذلك مترافقًا مع إطلاق الرصاص الحي، وسماع دوي انفجارات، وأقدمت أمس على نسف منزل في حي المنشية في مخيم نور شمس، واستولت على عدد من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بعد طرد سكانها بالقوة ومنعهم من العودة تحت التهديد.

وتواصل قوات الاحتلال استيلائها على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها، في حين تضيّق على المواطنين وتعترض حركة تنقلهم في الشارع.

ويأتي التصعيد ضمن مواصلة الاحتلال عدوانه الممنهج على مدينة طولكرم وحصاره المشدد لمخيميها، وهو ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات ونزوح قسري.

اقتحام بلدات

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدرس غربي رام الله ومخيم الأمعري وسط مدينة البيرة، ومدينة نابلس في الضفة الغربية.

كما اقتحم الاحتلال بلدات زبابدة والجديدة وصير وسيريس وميثلون في محافظة جنين إضافة إلى بلدة عارورة شمالي رام الله، وبلدة حلحول شمالي الخليل.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا، وأفادت المصادر بأن الاحتلال اقتحم أيضا بلدة العيزرية شرقي القدس.

اعتقال صحفي

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من نابلس بينهم صحفي، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى من المدينة.

وذكرت أن قوات داهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 4 مواطنين من بينهم الصحفي سامر خويرة من شارع عصيرة.