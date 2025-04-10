“قاد عملية التسلل إلى نير عوز”.. الاحتلال يعلن اغتيال قائد كتيبة الشجاعية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، اغتيال هيثم رزق عبد الكريم الشيخ خليل، قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بغارة جوية استهدفت مركز قيادة وتحكم في غزة، أمس الأربعاء.

وقال البيان “تعتبر عملية الاغتيال جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة أنشطة حماس، حيث كان رزق مسؤولًا عن عملية التسلل إلى نير عوز في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وفي 7 أكتوبر 2023 شنت حماس وفصائل فلسطينية عملية سمّتها “طوفان الأقصى“، هاجمت فيها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة “لإنهاء الحصار الجائر على غزة (المستمر منذ 18 عامًا) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى“.

ووفقًا للبيان، كان رزق قد قاد العديد من الهجمات ضد قوات الاحتلال، وكان أيضًا جزءًا من فرق زرع المتفجرات في مناطق القتال. كما تولّى قيادة كتيبة الشجاعية بعد استشهاد القائدين السابقين، جميل واديا وفهيم فرحات.

وذكر البيان أن “العملية تمت باستخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية”، زاعمًا أن “حماس تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر من خلال استغلال المدنيين كدروع بشرية”. وأضاف البيان أن “الجيش والشاباك سيواصلان العمل ضد حماس لحماية إسرائيل”.