40 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والاحتلال يكثّف غاراته على رفح (فيديو)

استُشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن غارة إسرائيلية استهدفت، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواطنين استشهدا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع الطينة جنوب بلدة القرارة شمال غرب خان يونس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن طفلا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على حي العمور ببلدة الفخاري شرقي خان يونس.

كما استشهد مواطن إثر قصف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال كذلك مناطق في بيت لاهيا وحي الزيتون شرق غزة شمالي القطاع، وعبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبًا.

40 شهيدا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه قد وصل مستشفيات القطاع 40 شهيدًا، و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5040886 شهيدًا و115875 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الـ18 من مارس/ آذار الماضي بلغت 1522 شهيدًا، و3834 إصابة، فضلا عما يزيد على 11 ألف مفقود.