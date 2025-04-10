40 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والاحتلال يكثّف غاراته على رفح (فيديو)

استُشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن غارة إسرائيلية استهدفت، المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواطنين استشهدا جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع الطينة جنوب بلدة القرارة شمال غرب خان يونس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن طفلا استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي لحيّ العمور ببلدة الفخاري شرقي خان يونس.

كما استشهد مواطن بقصف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال كذلك مناطق في بيت لاهيا وحي الزيتون شرق غزة شمالي القطاع، وعبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبًا.

40 شهيدا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه قد وصل إلى مستشفيات القطاع 40 شهيدًا، و146 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5040886 شهيدًا و115875 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الـ18 من مارس/آذار الماضي 1522 شهيدًا، و3834 مصابًا، فضلا عما يزيد على 11 ألف مفقود.