المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن: حماس تواجه الجحيم الذي تحدَّث عنه ترامب

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات” في المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، على حد وصفه.

وأضاف في تصريحات نقلتها (سي إن إن)، الجمعة، أن الحركة تواجه الآن “الجحيم الذي تحدَّث عنه الرئيس دونالد ترامب”.

وجاءت تصريحات بولر وسط تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتأزم الوضع الإنساني في غزة إثر الحصار الإسرائيلي على القطاع ومنع دخول المساعدات من غذاء وماء ودواء.

ووفقًا لبولر، فإن “الضغط على حماس يأتي من أكثر من جهة، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية والاحتجاجات الفلسطينية الواسعة النطاق داخل غزة”، على حد قوله.

وأضاف بولر أن هناك “إحساسًا متزايدًا بالإلحاح والاندفاع” في جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، زاعمًا أن حماس أضاعت فرصًا أمريكية للحفاظ على وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

تغيير القيادة الإسرائيلية يعرقل المفاوضات

وتزامنت تصريحات بولر مع تحوُّل كبير في نهج إسرائيل بشأن المفاوضات، حيث تولى رون ديرمر، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين خلفًا لقادة أمنيين بارزين كانوا يقودون عمليات التفاوض، مثل رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك السابق رونين بار.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة، إذ وصف مراقبون التحول بأنه “تسييس” للمفاوضات على حساب التقدم العملي في القضية، وفقا لـ”سي إن إن”.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة فإن المفاوضات تواجه عراقيل كبيرة، إذ طالبت إسرائيل بإطلاق سراح 11 أسيرًا حيًّا، وهو ما ترفضه حماس بصيغته المقدمة دون الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والبدء بتنفيذ البروتوكول الإنساني وإعادة الإعمار.

من جانبه، أوضح بولر أن الولايات المتحدة تعمل على “صياغة حلول لإطلاق الرهائن الأحياء والموتى من الأمريكيين”، لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي “يحتاج إلى تحرك سريع من جميع الأطراف”.