أردوغان: إسرائيل دولة إرهاب والسكوت عن مجازرها في غزة مشاركة بالجريمة (فيديو)
11/4/2025
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن السكوت عن مجازر إسرائيل يُعَد مشاركة في هذه الجرائم.
وشدَّد أردوغان في كلمة بالافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع على أن “إسرائيل دولة إرهاب”.
وأكد أن الوقوف بوجه هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأقوى الأشكال “واجب إنساني وليس من مقتضيات الأخوة فحسب”.
وأضاف أردوغان أن “إسرائيل ترتكب منذ عام ونصف العام إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلة كل حقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وفي شأن آخر، أعرب أردوغان عن ثقته بأن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة ستزدهر في كل المجالات بفضل الصداقة الوثيقة التي تجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أردوغان أن “تركيا تولي أهمية كبيرة لتحقيق هدف 100 مليار دولار في التجارة مع حليفتها وشريكتها الاستراتيجية الولايات المتحدة“.
هذه أبرز النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس التركي
- من الصعب جدا إحلال سلام دائم بغزة مع استمرار إسرائيل في ممارسة إرهاب الدولة وتقويض مساعي وقف إطلاق النار ومواصلتها قصف المدنيين الأبرياء.
- أدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي مرة أخرى إلى وقف نزف الدماء (في غزة) والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
- لا يمكن لأحد أن يشوه نضال الشعب الفلسطيني البطولي ضد الاحتلال عبر وصمه بـ”الإرهاب”.
- إسرائيل ترتكب منذ عام ونصف العام إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلة كل حقوق الإنسان والقانون الدولي.
- نريد أن نرى المنطقة تنعم بالسلام بدلا من النزاعات، وبالرفاه عوضا عن الدماء والدموع والآلام والتوترات.
- استضفنا على هذه الأرض اليهود المطرودين من أراضيهم قبل 500 عام وتركيا اليوم هي نفسها تركيا ذلك الوقت.
- نعلن مرة أخرى أننا نفضل الحوار على الصراعات والعقل المشترك والضمير العالمي على الاستقطاب.
- العالم أكبر من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن لأن الإنسانية أكبر من 5.
- نؤكد ضرورة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع وقت وتطلع أنقرة إلى اتخاذ التكتل خطوات ملموسة لإحراز تقدم في هذا المسار.
- نولي أهمية كبيرة لتحقيق هدف 100 مليار دولار في التجارة مع حليفتنا وشريكتنا الاستراتيجية الولايات المتحدة.
- اتضح مجددا أن أمن أوروبا لا يمكن تصوره من دون تركيا.
- كثفنا جهودنا الرامية إلى تحقيق المساواة في السيادة والوضع القانوني الدولي المتساوي للقبارصة الأتراك وسنواصل جهودنا بصبر حتى تتحقق العدالة.
- نحن في حوار وثيق وتفاهم مع الجهات الفاعلة صاحبة النفوذ بالمنطقة لا سيما ترامب وبوتين للحفاظ على وحدة أراضي سوريا.
- لا يمكن السماح بإهدار الفرصة التي برزت مع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر لتأسيس سلام دائم في سوريا والمنطقة.
المصدر : الجزيرة مباشر