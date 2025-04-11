أردوغان: إسرائيل دولة إرهاب والسكوت عن مجازرها في غزة مشاركة بالجريمة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن السكوت عن مجازر إسرائيل يُعَد مشاركة في هذه الجرائم.

وشدَّد أردوغان في كلمة بالافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع على أن “إسرائيل دولة إرهاب”.

وأكد أن الوقوف بوجه هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأقوى الأشكال “واجب إنساني وليس من مقتضيات الأخوة فحسب”.

وأضاف أردوغان أن “إسرائيل ترتكب منذ عام ونصف العام إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلة كل حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وفي شأن آخر، أعرب أردوغان عن ثقته بأن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة ستزدهر في كل المجالات بفضل الصداقة الوثيقة التي تجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد أردوغان أن “تركيا تولي أهمية كبيرة لتحقيق هدف 100 مليار دولار في التجارة مع حليفتها وشريكتها الاستراتيجية الولايات المتحدة“.

هذه أبرز النقاط التي جاءت في كلمة الرئيس التركي