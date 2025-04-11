إصابة جندي إسرائيلي من لواء غولاني بجروح خطرة وجيش الاحتلال يعلن محاصرة رفح من كل الجهات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جندي بقوات النخبة من لواء غولاني بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة.

وفي منشور على منصة إكس، قال الجيش “أصيب جندي من الكتيبة 12 في لواء غولاني (من قوات النخبة) بجروح خطرة في معركة جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة”، من دون تقديم توضيحات أخرى بشأن الملابسات.

وأضاف البيان “نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة في معارك جنوبي غزة اليوم pic.twitter.com/w2Y7fCfGIe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2025

وكان جيش الاحتلال قد قال، في بيان سابق، إن “قوات الفرقة 36 وسَّعت الليلة الماضية نشاطها في منطقة محور موراغ، وبالتزامن مع ذلك تواصل نشاطها في المنطقة”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن “قوات من الفرقة 36 ولواء غولاني واللواء 188 أكملت احتلال محور موراغ بين خان يونس ورفح”، كما أفادت بأن “منطقة رفح محاصرة حاليا من كل الجهات”.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشروع في إقامة ما سمّاه محور موراغ لفصل مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة هآرتس الخاصة إن “الجيش يستعد من خلال السيطرة على محور موراغ (ضم منطقة رفح) التي تشكل خمس أراضي غزة إلى المنطقة العازلة التي تحظر تل أبيب على الفلسطينيين الوصول إليها”.

وأضافت الصحيفة “المنطقة العازلة التي يستعد الجيش الإسرائيلي لإنشائها تبلغ مساحتها 75 كيلومترا مربعا، وتقع بين طريقي فيلادلفيا وموراغ، وتضم مدينة رفح والأحياء المجاورة لها”.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: منطقة #رفح محاصرة حاليا من كل الجهات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CpDkiy7vvz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2025

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، قُتل 846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 407 خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 2588 خلال المعارك البرية في قطاع غزة. وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.