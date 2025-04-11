إصابة جندي إسرائيلي من لواء غولاني بجروح خطرة وجيش الاحتلال يعلن محاصرة رفح من كل الجهات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة جندي بقوات النخبة من لواء غولاني بجروح خطرة جنوبي قطاع غزة.

وفي منشور على منصة إكس، قال الجيش “أصيب جندي من الكتيبة 12 في لواء غولاني (من قوات النخبة) بجروح خطرة في معركة جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة”، من دون تقديم توضيحات أخرى بشأن الملابسات.

وأضاف البيان “نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، قُتل 846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 407 خلال المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 2588 خلال المعارك البرية في قطاع غزة. وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قُتلوا أو جُرحوا في قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من لواء غولاني بجروح خطيرة في معارك جنوبي غزة اليوم pic.twitter.com/w2Y7fCfGIe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2025

إسرائيل تزعم السيطرة على “محور موراغ” وتطويق رفح

في السياق، ادعى جيش الاحتلال أنه استكمل السيطرة على كامل محور موراغ وطوق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشكل كامل، وفق إعلام رسمي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأخير أعلن عن “تقدم كبير في العمليات البرية جنوبي قطاع غزة، حيث استكمل ما وصفه بمأسسة محور موراغ، وهو ممر بري يمتد شمالاً من الحدود مع مصر حتى أطراف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبحسب إذاعة الجيش، في منشور عبر منصة إكس، فإن “قوات من فرقتي 36 ولواء المدرعات 188، تمكنت من السيطرة الكاملة على المحور وتطويق مدينة رفح من كافة الجهات”.

وأشارت الإذاعة إلى أن رفح باتت محاصرة بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة تشمل عمليات تثبيت السيطرة داخل محور موراغ، والاستعداد لتوسيع التوغل داخل رفح، بهدف ضمها إلى منطقة العازل الحدودي، كمنطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: منطقة #رفح محاصرة حاليا من كل الجهات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/CpDkiy7vvz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2025

والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال “بدء العمل العسكري في محور موراغ جنوب قطاع غزة ليفصل مدينتي رفح وخان يونس الجنوبيتين عن بعضهما”.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيسيطر على موراغ، كما سيطر سابقا على محور فيلادلفيا، البالغ طوله 14.5 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي

والخميس، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نتنياهو بفرض أمر واقع بمدينة رفح وعزلها مع قطاع غزة عن عمقها العربي.

وفي بيان لها، قالت حماس إن “إعلان نتنياهو إنشاء ما أسماه (محور فيلادلفيا 2) أو (موراغ) وما يقوم به جيش الاحتلال لفرض أمر واقع في مدينة رفح، وتهجير سكانها قسرا، وضمها إلى ما يُعرف بالمنطقة العازلة على الحدود مع مصر الشقيقة، يؤكد أنه يستهدف عزل غزة بالكامل عن عمقها العربي”.

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة هآرتس، إن جيش الاحتلال يستعد من خلال السيطرة على محور موراغ لضم منطقة رفح، التي تشكل خمس أراضي غزة، إلى المنطقة العازلة التي تحظر تل أبيب على الفلسطينيين الوصول إليها، معتبرة أن تلك العملية بمثابة إبادة للمنطقة.

من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية بإطالة أمد عدوانه على شعبنا وأرضنا، من أجل توسيع سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.