إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف العاصمة صنعاء بسلسلة غارات

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أن عدوانا أمريكيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء بسلسلة غارات.

وذكرت أن “العدوان الأمريكي استهدف مديرية بني حشيش بالعاصمة صنعاء بخمس غارات”، كما شنّ غارتين على منطقة المعمر في مديرية همدان بالعاصمة صنعاء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منطقة “فج عطان” بمديرية معين جنوب غربي العاصمة صنعاء، تعرضت لعدوان أمريكي بثلاث غارات، فيما شنّ غارة أخرى استهدفت جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

وصول حاملة طائرات أخرى

ولم يصدر الجيش الأمريكي بيانًا حول الغارات، لكن القيادة الأمريكية الوسطى أفادت بوصول حاملة الطائرات (يو إس إس كارل فينسون) مع جناحها الجوي المكون من طائرات “إف-35”.

وذكرت أن “حاملة الطائرات مع جناحها الجوي المكون من طائرات (إف-35 سي لايتنينغ 2) تعمل جنبًا إلى جنب مع هاري ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

Arming aircraft aboard USS Harry S. Truman for operations against Iran-backed Houthis…#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/tLrXQsu314 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 7, 2025

ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين، في منتصف مارس/آذار.

وفي منتصف مارس الماضي، قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أشرف شخصيًّا على الضربات الجوية الأمريكية على اليمن.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2025

التضامن مع غزة

ونشر البيت الأبيض صورًا لترامب (مرتديا ملابس الغولف) وعدد من مساعديه خلال متابعته سير العملية، في حين علّق البيت الأبيض عليها بالقول “القائد الأعلى”.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأمريكية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

⭕️عاجل⭕️

محافظة #صنعاء:

العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مزرعة في منطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان pic.twitter.com/DEgYOlUaqR — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 11, 2025

وبدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الأراضي الإسرائيلية، بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في يناير/كانون الثاني.

وبعد التنصّل الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقطع إسرائيل الإمدادات كلها عن غزة منذ مطلع مارس، وتجدد غاراتها على القطاع في 18 مارس، عاد الحوثيون لمهاجمة إسرائيل.

تعطيل الممر البحري الحيوي

وجاءت الحملة الأمريكية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره عادة نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر الكثير من الشركات على سلوك طريق بديل أطول بكثير عبر الالتفاف حول إفريقيا.