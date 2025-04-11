سياسة|اليمن

إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف العاصمة صنعاء بسلسلة غارات

موقع غارة جوية أمريكية في صنعاء بعد يوم من الهجوم- 7 إبريل (الفرنسية)
11/4/2025-|آخر تحديث: 11/4/202511:21 AM (توقيت مكة)

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أن عدوانا أمريكيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء بسلسلة غارات.

وذكرت أن “العدوان الأمريكي استهدف مديرية بني حشيش بالعاصمة صنعاء بخمس غارات”، كما شنّ غارتين على منطقة المعمر في مديرية همدان بالعاصمة صنعاء.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منطقة “فج عطان” بمديرية معين جنوب غربي العاصمة صنعاء، تعرضت لعدوان أمريكي بثلاث غارات، فيما شنّ غارة أخرى استهدفت جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

طائرة تستعد للإقلاع من على متن حاملة الطائرات (كارل فينسون) خلال مناورة بحرية (الفرنسية)

وصول حاملة طائرات أخرى

ولم يصدر الجيش الأمريكي بيانًا حول الغارات، لكن القيادة الأمريكية الوسطى أفادت بوصول حاملة الطائرات (يو إس إس كارل فينسون) مع جناحها الجوي المكون من طائرات “إف-35”.

وذكرت أن “حاملة الطائرات مع جناحها الجوي المكون من طائرات (إف-35 سي لايتنينغ 2) تعمل جنبًا إلى جنب مع هاري ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين، في منتصف مارس/آذار.

وفي منتصف مارس الماضي، قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أشرف شخصيًّا على الضربات الجوية الأمريكية على اليمن.

التضامن مع غزة

ونشر البيت الأبيض صورًا لترامب (مرتديا ملابس الغولف) وعدد من مساعديه خلال متابعته سير العملية، في حين علّق البيت الأبيض عليها بالقول “القائد الأعلى”.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأمريكية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وبدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الأراضي الإسرائيلية، بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في يناير/كانون الثاني.

وبعد التنصّل الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقطع إسرائيل الإمدادات كلها عن غزة منذ مطلع مارس، وتجدد غاراتها على القطاع في 18 مارس، عاد الحوثيون لمهاجمة إسرائيل.

تعطيل الممر البحري الحيوي

وجاءت الحملة الأمريكية الجديدة عقب تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى تعطيل الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره عادة نحو 12% من حركة الشحن العالمية، ما أجبر الكثير من الشركات على سلوك طريق بديل أطول بكثير عبر الالتفاف حول إفريقيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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