إعلام حوثي: عدوان أمريكي يستهدف العاصمة صنعاء بسلسلة غارات

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أن عدوانا أمريكيا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء بسلسلة غارات.

وذكرت أن “العدوان الأمريكي استهدف مديرية بني حشيش بالعاصمة صنعاء بخمس غارات”، كما شنّ غارتين على منطقة المعمر في مديرية همدان بالعاصمة صنعاء.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منطقة “فج عطان” بمديرية معين جنوب غربي العاصمة صنعاء، تعرضت لعدوان أمريكي بثلاث غارات، فيما شنّ غارة أخرى استهدفت جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

ولم يصدر الجيش الأمريكي بيانًا حول الغارات، لكن القيادة الأمريكية الوسطى أفادت بوصول حاملة الطائرات (يو إس إس كارل فينسون) مع جناحها الجوي المكون من طائرات “إف-35”.

وذكرت أن “حاملة الطائرات مع جناحها الجوي المكون من طائرات (إف-35 سي لايتنينغ 2) تعمل جنبًا إلى جنب مع هاري ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

ووفقا لمسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين، في منتصف مارس/آذار.

وفي منتصف مارس الماضي، قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أشرف شخصيًّا على الضربات الجوية الأمريكية على اليمن.

Aircraft Carrier USS Carl Vinson (CVN 70) with its air wing consisting of F-35C Lightning IIs works alongside the USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/c2p4yxmBpj

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 10, 2025