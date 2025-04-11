اقتحام نابلس وجنين.. المقاومة تشتبك مع الاحتلال وسط حملة اعتقالات وتصعيد كبير (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، من بينهم جريح وأسرى محررون، في وقت تكثّف فيه عدوانها على مناطق شمالي الضفة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس فجرًا، وأن مقاومين اشتبكوا معها خلال اقتحام البلدة القديمة وسط نابلس شمالي الضفة.

معارك مع قوات الاحتلال

من جانبها كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تصدت للقوات الإسرائيلية، وقالت سرايا القدس– كتيبة نابلس “خضنا معارك مع قوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور بمحيط البلدة القديمة”.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

اعتقال فلسطينيين من نابلس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، 3 مواطنين خلال اقتحام قرى وبلدات جنوب نابلس وغربها.

ونقلت عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت منازل عدة وعاثت فيها فسادا وخرابا، واعتقلت أسيرًا محررًا، وشابين من بلدة بيتا، ومادما جنوب نابلس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا، مدينة نابلس من الجهة الشمالية، نحو البلدة القديمة، وسط انتشار واسع داخلها ومحيطها، وداهمت عددا من المحال التجارية، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق للرصاص والغاز المسيل للدموع.

🔹 شاهد..

لحظة اعتقال الأسير المحرر محمود عامر نصار بعد مداهمة منزل عائلته في قرية مادما جنوب نابلس، فجر اليوم؛ علما أنه أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/QLyw1ZNMvx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 11, 2025

مسيّرات تحلّق في سماء جنين

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم أيضًا، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وقالت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت قواتها في شوارعها وسط تحليق للطائرات المسيّرة.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال أحدثوا خرابًا في بوابة المدرسة الثانوية عند مدخل البلدة، كما داهموا منزلا قرب المدرسة، وعاثوا بمحتوياته، إذ حطموا أبوابه الداخلية.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين “تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية في الساعات الأولى فجر اليوم من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معدة مسبقًا في آليات العدو على مدخل السيلة الحارثية”.

تصاعد العدوان على طولكرم

يأتي ذلك متزامنا مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتصاعد على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ75 على التوالي، ولليوم الـ62 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد ميداني واعتقالات.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم، عددًا من منازل المواطنين في ضواحي المدينة وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، واعتقلت 4 مواطنين من بينهم معتقلون سابقون.

#متابعة | قوات الاحتلال تعتقل شابا وتصادر دراجته النارية في بلدة عناتا، شمال شرق القدس. pic.twitter.com/kOaN5GyOOL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 11, 2025

وجابت آليات الاحتلال منطقة الحي الجنوبي للمدينة، وسط أعمال تمشيط وتفتيش فيها، فيما أقدم الاحتلال على صدم وتخريب أعمدة الإنارة وسط المدينة، متسببا بأضرار فيها وإعاقة حركة المركبات.

يأتي ذلك في وقت دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من فرق المشاة والآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، مترافقا مع إطلاق الرصاص الحي، وسماع دوي انفجارات بين الحين والآخر.

قوات الاحتلال تعتقل الجريح فارس بني شمسة شقيق الـــشهيد معتز بني شمسة عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، فجر اليوم. pic.twitter.com/lAQUwA62cO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 11, 2025

اقتحام مخيم نور شمس

وفي مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال حارة المحجر، ونفّذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل، واحتجزت عددا من الشبان بعد اقتيادهم وأخضعتهم للتحقيق الميداني، قبل الإفراج عنهم، في وقت يشهد المخيم حصارا مطبقا يتخلله مداهمات للمنازل وتخريبها وطرد سكانها ومنعهم من العودة إليها.

وتواصل قوات الاحتلال استيلائها على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها، في حين تقوم بالتضييق على المواطنين واعتراض حركة تنقلهم.

اشتباك مع قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة وسط نابلس pic.twitter.com/IN3q9IFiC8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2025

ويأتي هذا التصعيد ضمن مواصلة الاحتلال عدوانه الممنهج على مدينة طولكرم وحصاره المشدد على مخيميها، الذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات ونزوح مئات العائلات.