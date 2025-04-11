تطور لافت في إسرائيل.. مئات من جنود الاحتياط والأكاديميين ينضمون لعريضة تطالب بإنهاء الحرب

في تطوّر لافت يعكس تزايد الأصوات المعارضة داخل المجتمع الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن نحو 2000 من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وقّعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى عبر اتفاق تفاوضي.

واعتبرت العريضة التي جاءت بمضمون صريح، أن الحرب في مرحلتها الحالية لم تعد تخدم مصالح أمنية، بل باتت تخدم “مصالح سياسية وشخصية”، وفق تعبير الموقّعين.

وأكد الموقّعون أن التجارب السابقة أثبتت أن إعادة الأسرى أحياء لا يمكن أن تتحقق إلا عبر اتفاق، وأن الاستمرار في الضغط العسكري لا يؤدي سوى إلى قتل المحتجزين وتعريض حياة الجنود للخطر.

زلزال يهز سلاح الجو الإسرائيلي.. 970 ضابطا يطالبون بوقف القتال في غزة والجيش يصدر قراراhttps://t.co/RnMX6e7kFi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 10, 2025

رسائل جديدة رافضة للحرب

من جانبها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة “8200” انضموا إلى الرسالة التي أطلقها طيّارو سلاح الجو مؤخرًا، التي تدعو إلى وقف الحرب وإعادة الأسرى.

وأثارت رسالة موقعة من نحو ألف قائد وضابط وجندي احتياط حالي وسابق في سلاح الجو الإسرائيلي، عاصفة من الجدل في إسرائيل، حيث طالبت بإعادة الأسرى جميعهم من غزة، حتى وإن كان ذلك يتطلب إنهاء الحرب.

ولاحقًا، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان وقائد القوات الجوية، قررا إعفاء جنود الاحتياط، الذين وقّعوا على الرسالة، من الخدمة، كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش قد قرر إقالة الموقّعين على الرسالة من خدمة الاحتياط.