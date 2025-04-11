شهداء في غزة بينهم 10 من أسرة واحدة.. وصرخة من منظمة الصحة العالمية (فيديو)

استشهد 15 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق سكنية في قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ومنطقتي حي الشيخ ناصر في خان يونس والمواصي غرب مدينة رفح جنوبا، وقتلت عددًا من المدنيين الفلسطينيين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 29 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ فجر الخميس جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جنوب القطاع

وقالت مصادر الجزيرة مباشر، إن 10 فلسطينيين، استشهدوا اليوم، وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلا يعود لعائلة مازن الفرا في حي الشيخ ناصر بخان يونس.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل الذي دُمر بالكامل وتحول إلى ركام، وتناثرت مقتنيات الأطفال الشهداء وألعابهم وسط حطام المنزل المدمر، فيما بدت قذائف صاروخية كبيرة واضحة وسط ركام المنزل.

وقال شقيق صاحب المنزل، إن شقيقه وأولاده وزوجته استشهدوا جميعهم في الغارة الإسرائيلية على المنزل، إضافة إلى 3 شهداء آخرين من العائلة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أن غارة إسرائيلية استهدفت شرقي مدينة خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية غربي مدينة رفح.

كما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت حيي السلام والمنارة جنوبي خان يونس، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على المنطقة الشمالية لرفح.

شمال غزة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة في بيت لاهيا، فيما طالب جيش الاحتلال سكان أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون بإخلائها والتوجه إلى غربي مدينة غزة، شمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و886 شهيدا، و115 ألفا و875 مصابا.

#فيديو| استشهاد سيدة وإصابة نجلها بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال غربي مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، قبل قليل pic.twitter.com/1OqHbtgfGp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2025

تحذيرات من تفاقم الأوضاع في غزة

يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، جراء القصف والغارات الإسرائيلية والحصار المشدد المضروب على القطاع، وسط النقص الكبير في الغذاء والدواء.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن مخزون الأدوية في غزة منخفض بشكل حرج بسبب منع المساعدات، ومن الصعب إبقاء المستشفيات تعمل بشكل جزئي.

🔹 شاهد..

من معاناة الأطفال في نقل المياه بقطاع غزة في ظل استمرار الابادة الجماعية pic.twitter.com/lCynm2aieJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 11, 2025

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية في غزة فورا، وضمان وصولها إلى أنحاء القطاع جميعه دون عوائق.

وقال المدير العام للمنظمة الأممية “شهر من حصار غزة ترك العائلات جوعى دون مياه نظيفة أو مأوى أو رعاية صحية مناسبة.. أدى شهر من حظر المساعدات في غزة إلى ترك العديد من الأسر جائعة، دون مياه نظيفة، أو مأوى، أو رعاية صحية كافية”.