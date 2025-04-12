إعلام إسرائيلي: الجيش يقترب من السيطرة على 30% من قطاع غزة

قال موقع (واللا) الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال تقدّم خلال الساعات الـ48 الأخيرة، داخل قطاع غزة بدعم من سلاح الجو، ونيران المدفعية، وجهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وتركز التقدم بشكل رئيسي في مناطق رفح ومحور “موراغ” جنوبي القطاع، إضافة إلى محاور نتساريم (وسط) وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استكمل بناء محور موراغ وتطويق مدينة رفح، بحسب مقطع فيديو نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن عمليات الجيش “ستتوسع بقوة قريبًا لتشمل معظم مناطق قطاع غزة”، وأضاف “نعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان غزة طوعًا إلى دول أخرى”.

تقديرات الجيش الإسرائيلي حول السيطرة على غزة

وحسب تقديرات مسؤول أمني كبير، فإن الجيش الإسرائيلي بات قريبًا من السيطرة على 30% من أراضي قطاع غزة.

ويهدف هذا التقدّم، حسب موقع (واللا)، إلى الضغط على قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع أمل في دفعها إلى إجراء مفاوضات للإفراج عن أسرى الاحتلال مقابل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار الموقع إلى أنه، إذا لم تُحرز حماس تقدمًا في المفاوضات قريبًا، فإن الجيش الإسرائيلي لديه خطط للسيطرة على 50% من أراضي قطاع غزة. ويشمل ذلك السيطرة على مدينة جديدة إلى جانب رفح، مع العمل على نقل مزيد من السكان الفلسطينيين إلى مناطق إيواء إنسانية جديدة.

العمليات البرية ونتائجها

وزعم مسؤول أمني كبير، وفقا للموقع، أن “كتائب حماس تفككت من الناحية العملياتية، حيث تعمل كوحدات حرب عصابات صغيرة جدًا، وتبتعد عن الظهور في الميدان، مفضّلة استخدام العبوات الناسفة وتفخيخ المنازل”.

وأضاف المسؤول، أن الجيش الإسرائيلي يستفيد من الدروس المستخلصة من الحروب السابقة، حيث يطبق نيرانًا عنيفة من الأرض والجو، إضافة إلى نشاط هندسي مكثّف يؤدي إلى تدمير المباني وفتح محاور حركة لآليات القتال المدرّعة.