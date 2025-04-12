البيت الأبيض: المحادثات مع إيران إيجابية وبناءة.. واجتماع آخر السبت المقبل

أكد البيت الأبيض، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأجرى معه محادثات “إيجابية وبناءة للغاية”، مشيرًا إلى أن الجانبين سيلتقيان مجددًا يوم السبت المقبل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “أكد المبعوث الخاص ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، إن أمكن”.

قضايا معقدة للغاية

وتابع البيان “هذه القضايا معقدة للغاية، والتواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص ويتكوف اليوم يُعَد خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرَّح، في وقت سابق اليوم عقب انتهاء المحادثات، بأن طهران وواشنطن اللتين أجرتا محادثات نادرة بشأن البرنامج النووي الإيراني في عُمان السبت “قريبتان جدًّا” من التوصل إلى اتفاق بشأن أسس المفاوضات المستقبلية.

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي “في اجتماع اليوم، أعتقد أننا اقتربنا كثيرًا من التفاهم على أسس المفاوضات، وإذا تمكّنا من إنهاء ذلك في الاجتماع المقبل فسنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا”.

عقد لقاء جديد

وعقدت الولايات المتحدة وإيران، يوم السبت، مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفقتا على عقد لقاء جديد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، التي أفادت بأن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي تولى الوساطة في هذه المحادثات الرفيعة المستوى في مسقط.

وقال وزير الخارجية العُماني إن المناقشات جرت في “جو ودي”، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو إبرام “اتفاق عادل وملزم”، مؤكدًا “سنواصل العمل معًا”.

وتُعَد هذه المحادثات الأعلى مستوى في هذا الشأن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى في عام 2018، من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، المُبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، مقابل رفع العقوبات عنها.