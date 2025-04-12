القسام تعلن استهداف مستوطنة “نير إسحاق” في غلاف غزة بصواريخ “رجوم”

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، استهداف مستوطنة “نير إسحاق” الواقعة جنوب إسرائيل والمحاذية لقطاع غزة، باستخدام منظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار “114 ملم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن انطلاق صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة قريبة من القطاع، مشيرًا إلى أنه تم رصد 3 مقذوفات عبرت من جنوب القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

اعتراض 3 مقذوفات

وأكد بيان للجيش أنه تم اعتراض المقذوفات الثلاثة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، دون تسجيل أي إصابات، وأوضح أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، التي تستهدف فيها “القسام” مستوطنات محاذية للقطاع، إذ أعلنت في وقت سابق، أنها قصفت مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية، ردًا على “المجازر الصهيونية” بحق المدنيين في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة بينها منازل وخيام نزوح ومراكز إيواء ما يسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء.