“المعادلة واضحة”.. حماس تعلّق على تصاعد الدعوات داخل إسرائيل لوقف الحرب

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال هم ضحايا “طموحات” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة”.

وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن تصاعد الدعوات داخل “الكيان المحتل” لوقف الحرب وتحرير الأسرى، “يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة أسراه وشعبنا”.

“المعادلة واضحة”

وأكدت أن “المعادلة واضحة: إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب”، موضّحة أن العالم يقبل هذه المعادلة لكن نتنياهو يرفضها.

وختمت بأن “كل يوم تأخير يعني مزيدًا من القتل للمدنيين العزل من شعبنا، ومصيرًا مجهولًا لأسرى الاحتلال”.

تصاعد الغضب داخل إسرائيل

والجمعة، شن نتنياهو هجومًا على المُوقّعين على عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإعادة الأسرى عبر اتفاق تفاوضي.

وقبل ساعات قليلة من دخول عطلة السبت وعيد الفصح اليهودي، تصاعدت نبرة الاحتجاجات داخل إسرائيل، مع نشر مجموعة من جنود وضباط الاحتياط السابقين في وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي -بخلاف سلاح الجو- رسالة دعم لدعوات إنهاء الحرب في غزة والعمل الفوري على إطلاق سراح الأسرى جميعهم لدى حركة (حماس)، وعددهم 59 وفقًا للمُوقّعين.

وأثارت رسالة موقّعة من نحو ألف قائد وضابط وجندي احتياط حالي وسابق في سلاح الجو الإسرائيلي، عاصفة من الجدل في إسرائيل، على مدار اليومين الماضيين، حيث طالبت بإعادة الأسرى جميعهم من غزة، حتى وإن كان ذلك يتطلب إنهاء الحرب.

وفي تطوّر لافت أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة “8200”، ومن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي انضموا إلى الرسالة التي تطالب بوقف الحرب.