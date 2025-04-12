بعد وصول حاملة طائرات ثانية.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات “هاري ترومان” بصواريخ ومسيَّرات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” بصواريخ وطائرات مسيَّرة شمالي البحر الأحمر خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع إن “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر والقوات البحرية تستمر في استهداف القطع البحرية المعادية شمالي البحر الأحمر”.

وأضاف أن “قوات الجماعة استهدفت خلال الساعات الماضية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في عملية عسكرية مشتركة، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيَّرة شمال البحر الأحمر خلال الساعات الماضية”.

وأكد سريع أن “العدو فشل في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية من خلال استمرار عملياتها الدفاعية”، مشددا على أن الجماعة مستمرة في تأدية واجباتها الدفاعية في البر والبحر.

وصول حاملة طائرات أمريكية ثانية إلى الشرق الأوسط

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، ليل الخميس/فجر الجمعة، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة، بينما يشن الجيش الأمريكي حاليا حملة مكثفة من الغارات على الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط، في بيان على منصة إكس، إن “حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70) وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN 75) في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

غارات أمريكية تستهدف مناطق سكنية وزراعية في صنعاء

وفجر الجمعة، شنت طائرات أمريكية سلسلة غارات متفرقة استهدفت مناطق سكنية وزراعية في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق إعلام حوثي.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن “الطيران الأمريكي استهدف مديرية بني حشيش شرق صنعاء بـ5 غارات متتالية”، مما تسبب بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، مما أدى إلى مقتل 116 مدنيا وإصابة 224 آخرين بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.