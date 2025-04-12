قصة تهريب النطف من سجون الاحتلال يرويها أسير محرر بعد 23 عاما من الاعتقال

لعب وصراخ وأصوات أطفال تملأ المكان، أطفال وأحفاد تتعالى ضحكاتهم وهم يلعبون مع الرجل الذي غيبته سجون الاحتلال 23 عامًا، ولم يتحرر إلا بصفقة أبرمتها المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي في شهر يناير/كانون الثاني 2025.

كان هذا المشهد الصاخب في منزل الأسير المقدسي المحرر فهمي مشاهرة، بعدما التقى مع عائلته في تركيا، ليعوض مع أطفاله وأحفاده ما فاته من سنوات، وقال في حديثه مع الجزيرة مباشر “حياة السجن صعبة للغاية، كنا نتعرض للتعذيب والإهانة، ولكن أملنا بالله كان كبيرًا، وكنا على يقين بأن المقاومة لن تتركنا”.

وكان هؤلاء الأطفال أولاده من النطف التي هربها من سجون الاحتلال بعدما رفض الاحتلال سعيهم للإنجاب عبر مسار معروف لسلطات السجون، مثل إرسال النطف عبر صيدليات السجن إلى الأهالي، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال ردت باستهزاء على طلباتهم، ما دفع الأسرى إلى سلوك مسار “تهريب النطف”.

وقال مشاهرة للجزيرة مباشر عن بداية الفكرة “كنت معتقلًا مع عمار الزبن، وفي يوم وجدت الجميع يهنئه، وعندما سألت عن السبب قالوا: لقد رزقه الله بولد عن طريق النطف المهربة. لمعت الفكرة في رأسي، وشاركتها مع زوجتي خلال الزيارة، وبدأنا بالتجهيزات”.

وأوضح مشاهرة أنه جمع السائل المنوي في علبة، وخبأه داخل حقيبة تمتلئ بفاكهة الفراولة ووضعها للتفتيش، وما إن سلَّمها السجان حتى طالب عائلته بالمغادرة سريعًا حتى تُسلَّم للمعمل الذي سيقوم بعملية حفظ النطف في الوقت المناسب.

وأضاف “وفق علمي تحتاج الحيوانات المنوية إلى درجة حرارة معيَّنة، ويجب أن تُسلَّم خلال 8 ساعات. ووفق المتبع يجب أن يكون هناك شاهدان من عائلتي وآخران من عائلتها وفتوى شرعية من دار الإفتاء أثناء تسليم العينة”.

وفي عام 2014، رُزق الزوجان بأول أطفالهما من النطف المهربة، وهي الطفلة عزيزة، وبعدها بخمس سنوات رُزقا بابنهما عيد، وقبل عامين رُزقا بآية وأحمد، ليصبح لديهما 4 أطفال من النطف المهربة إلى جانب طفلين وُلدا قبل الاعتقال.

ووفق مشاهرة، فإن العديد من الأسرى نفذوا عمليات تهريب للنطف، بهدف إنجاب الأطفال والتغلب على سجون الاحتلال التي فرَّقت بين الأسر الفلسطينية.

بدورها، دعت فاطمة مشاهرة -زوجة الأسير المحرر- زوجات الأسرى إلى التمسك بالأمل والصبر. وأوضحت أن حياة عائلتها تغيرت مع قدوم عزيزة، طفلتها الأولى من النطف المهربة، وأضافت “عندما ولدت عزيزة دبت الحياة بالبيت، وأدخلت البهجة على قلوب العائلة، وأصبح الزوار يأتون لنا باستمرار”.

أما الطفلة عزيزة (11 عامًا)، أولى أطفال مشاهرة من النطف المهربة، فعبَّرت للجزيرة مباشر عن سعادتها لكونها ارتبطت بتجربة صمود والديها وتمسُّكهما بالحياة، مشيرة إلى أنها أصبحت مشهورة بسبب قصة والديها.

والدة الأسير المحرر فهمي مشاهرة، بدورها، قالت للجزيرة مباشر “أنا مرابطة بالأقصى، وعندما وُلدت عزيزة وزعت كنافة على جميع من بالأقصى، وذبحنا لأجلها 5 ذبائح، فهي لها مكانة خاصة في قلبي”.

الطفلة زينة، التي وُلدت قبل اعتقال أبيها، قالت للجزيرة مباشر “ليس لدي الكثير من الذكريات مع والدي، إذ إنه اعتُقل عندما كان عمري عامًا ونصف العام، وكانت والدتي تحكي لي ما كان يفعله أبي معي، وكثيرًا ما تمنيت وجوده في أهم أيام حياتي كتخرجي وزفافي، لكن شاء الله أن يغيب عنا”.

وأعرب مشاهرة وأسرته عن امتنانهم لأهالي غزة الذين ضحوا بدمائهم من أجل حرية آلاف الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، مشددين على أنهم لن يوفوا حقهم مهما فعلوا.