“وصمة عار” و”سابقة قانونية خطيرة”.. موجة غضب بعد حكم أمريكي بترحيل محمود خليل

اعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن القرار بإمكانية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل من الولايات المتحدة، بسبب آرائه السياسية، “وصمة عار” وقال إنه سيواصل الدفاع عنه.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن قرار قاضي هجرة أمريكي في ولاية لويزيانا بترحيل الناشط في جامعة كولومبيا المناهض للإبادة الجماعية، محمود خليل، بسبب نشاطه السياسي السلمي، هو قرار “خطير وغير دستوري” ويجب عدم السماح له بالاستمرار.

وردًا على سؤال للجزيرة مباشر، أوضح الفريق القانوني المدافع عن خليل أن “الحكم يكرّس سابقة قانونية خطيرة، وموقفً سلطوياً، حيث يُعتبر تحديد وزير الخارجية بأن شخصًا ما يستحق الإبعاد كافيًا بحد ذاته، دون الحاجة إلى تقديم أدلة دامغة أو إثبات تهم محددة”.

يأتي ذلك في وقت ندد فيه أعضاء في الكونغرس بقرار القاضي، السماح بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وقالوا إن القرار مخيب للآمال، وحثوا جميع الأطراف على استئناف الحكم.

وفي بيان حاد اللهجة، وصف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ما يحدث بأنه “وصمة عار على بلد يدّعي حماية الحريات” واتهم إدارة ترامب بـ”تسليح جهاز الهجرة والجمارك، لمعاقبة أشخاص بسبب ممارستهم حقهم في التعبير المشروع”.

وأعلن الاتحاد، أن قاضي هجرة في ولاية لويزيانا قرر أن محمود خليل قابل للترحيل من الولايات المتحدة، بناءً فقط على تعبيره السياسي السلمي، معتبرًا القرار “تهديدًا صارخًا لحرية التعبير في البلاد”.

وأكد الاتحاد أن القرار لا يعني ترحيل خليل فورًا، وأن المعركة القانونية مستمرة أمام المحاكم الفدرالية، قائلًا “لنكن واضحين، لم يكن يجب أن يُحتجز محمود خليل من الأساس”.

This Louisiana immigration judge’s dangerous, unconstitutional decision to permit the government to deport a lawful permanent resident for peacefully exercising his First Amendment right to criticize the Israeli government’s genocide of Palestinians in Gaza must not stand.… https://t.co/GUDobBdw1V

وأضاف البيان، أن احتجاز محمود خليل، ورميساء أوزتورك، وبدر خان سوري، وآخرين، يتعارض مع كل القيم التي تزعم هذه البلاد أنها تمثلها”.

وشدد الاتحاد على أنه سيواصل العمل من أجل الإفراج عن كل من استُهدفوا من قِبل الإدارة الحالية بسبب آرائهم، مشيرًا إلى أن المهاجرين لهم الحق الكامل في الحديث عمّا يحدث في غزة، أو في العالم من حولهم، والمشاركة في النقاش العام دون الخوف من الترحيل.

وختم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية البيان برسالة تضامن وقال “التعديل الأول في الدستور يحمي الجميع.. وسنظل دائمًا في الصفوف الأمامية للدفاع عنه”.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، إن قرار ترحيل خليل بسبب نشاطه السياسي السلمي ومعتقداته “خطير وغير دستوري” ويجب عدم السماح له بالاستمرار.

وقال المدير التنفيذي (نهاد عوض) في بيان “قرار قاضي الهجرة في لويزيانا بالسماح بترحيل مقيم دائم قانوني فقط لأن الإدارة الحالية تريد معاقبته على ممارسته حقه في التعديل الأول من الدستور الأمريكي بانتقاد إبادة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة، هو قرار خطير وغير دستوري ويجب إبطاله فورًا”.

وأشار إلى أنه “رغم أن هذا القرار ليس سوى خطوة أولى في مسار قانوني طويل، إلا أنه يجب أن يثير القلق لدى جميع الأمريكيين الذين يعتزون بحقوقهم الدستورية وحرياتهم الأساسية”.

وقال “نحن على ثقة بأن المحاكم الفدرالية سترى من خلال هذا الهجوم غير القانوني على حرية التعبير، وأن حركة مناهضة إبادة الحكومة الإسرائيلية ستواصل نموها في بلادنا رغم هذه المحاولات القمعية”.

وقال (كير) إنه تقدم بدعوى فدرالية باسم خليل وعدد من طلاب جامعة كولومبيا ضد الجامعة ولجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، بسبب طلب الكونغرس تسليم سجلات آلاف الطلاب.

من جانبها، قالت النائبة روعة رُمان، عضوة مجلس النواب المحلي بولاية جورجيا إن “ما حدث هو شر مطلق بكل ما تعنيه الكلمة.. إدارة ترامب قامت بنقله بشكل غير قانوني إلى لويزيانا فقط لتختار قاضيًا يناسبها وتضمن هذا الحكم”.

وأضافت “ما يتم ترسيخه هنا كسابقة قانونية هو أنه يمكن لأي شخص أن يختفي ببساطة.. تذكّروا أن الإدارة صرّحت عدة مرات بأنها لا تعتقد أن خليل ارتكب أي جريمة.”

واعتبرت النائبة الديموقراطية (براميلا جايابال) أن الحكم “يُعدّ انتكاسة مخيبة للآمال في مسار نعلم.. للأسف.. أنه سيكون طويلاً وغير ضروري”.

This ruling is a disappointing setback in what we unfortunately knew would be a long and unnecessary process. I continue to stand with Mahmoud Khalil and will fight to bring him home and for every person’s freedom of speech. https://t.co/cw8XXd1YUb

وقالت ” لا أزال أقف إلى جانب محمود خليل، وسأواصل النضال من أجل إعادته إلى وطنه ومن أجل حرية التعبير لكل إنسان”.

من جانبها قالت النائبة رشيدة طليب “لا يمكننا السماح لإدارة ترامب بإنهاء حقوقنا الدستورية.. فالحق في حرية التعبير يشمل بوضوح الحق في الاحتجاج على إبادة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.. هذه الفاشية لن تتوقف عند محمود خليل. إنها تهديد لنا جميعًا”.

I am disappointed in this ruling and urge the parties to appeal. Targeting a permanent resident who has not been charged with any crime purely on the basis of that person exercising their First Amendment free speech— regardless of the content of that protected speech— is both…

أمّا النائب الديمقراطي جيري نادلر، عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك، فقد قال على منصة “أشعر بخيبة أمل من هذا الحكم وأحث الأطراف على الاستئناف”.

وأضاف “استهداف مقيم دائم لم تُوجَّه له أي تهمة جنائية فقط بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول بالتعديل الأول-بغض النظر عن مضمون هذا التعبير المحمي.. هو أمر مثير للرعب وخاطئ تمامًا”.

We cannot allow the Trump Administration to end our constitutional rights. The right to free speech obviously includes the right to protest the Israeli government’s genocide of Palestinians.

This fascism won’t end with Mahmoud Khalil. It’s a threat to all of us. https://t.co/39bLNGkGCn

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) April 11, 2025