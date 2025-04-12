وزير الخارجية الإيراني في مسقط لإجراء “المباحثات غير المباشرة” مع الأمريكيين (فيديو)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، لإجراء محادثات غير مباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وکتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الذي يرافق عراقجي في زيارته إلى مسقط، في حسابه على منصة “إکس”: “(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ)، تتجه مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة، برفقة وزير الخارجية، إلى مسقط ونحن عازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية قدرة إيران ومصالحها الوطنية”.

وقالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي وأبلغه بمحاور المفاوضات ومواقف طهران لنقلها إلى الجانب الأمريكي، وأضافت أن البوسعيدي أطلع عراقجي على الترتيبات والتحضيرات المرتقبة للمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

“هذا هدفنا من المفاوضات”

وقال عراقجي في تصريحات إعلامية “هدفنا من المفاوضات مع الولايات المتحدة هو التوصّل إلى اتفاق مشرف وعادل من موقع متكافئ”.

وأضاف “إذا جاء الطرف المقابل بذات الموقف، ستسنح فرصة تقود إلى طريق المفاوضات، وإذا توفرت الإرادة الكافية فإننا سنتخذ القرار بشأن الجدول الزمني للمفاوضات”.

وأكد أن المفاوضات “ستكون غير مباشرة وتشمل الملف النووي فقط وأغلب المواضيع الأساسية والجوهرية ستتضح خلالها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إن واشنطن تجري “مباحثات مباشرة” مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإن هذه المحادثات بدأت وستستمر السبت.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يحالف النجاح المفاوضات مع إيران قائلًا “أعتقد أنها ستصب في مصلحتها إذا ما نجحت”، لافتًا إلى أنه تم النقاش مع “إسرائيل” في الملف الإيراني والملف التجاري.

“حذر وشك”

وکان عراقجي قد أعلن أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ اليوم السبت في سلطنة عمان.

وكتب عراقجي على منصة “إكس”، الثلاثاء الماضي “ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين”.

وتهدف المحادثات إلى إطلاق مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدّمًا سريعًا، في حين هدّد ترامب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق.

وتتعامل طهران مع المحادثات بـ”حذر وتشك” في إمكانية أن تؤدّي إلى اتفاق، كما أنها متشكّكة تجاه ترامب الذي هدّد مرارًا بقصف إيران إذا لم توقف برنامجها النووي.

وفي حين تحدّث كل جانب عن فرص تحقيق بعض التقدم، فإن الهوّة بينهما لا تزال متّسعة بشأن خلاف مستمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، كما لم يتفقا على ما إذا كانت المحادثات ستكون مباشرة كما يطالب ترامب، أو غير مباشرة كما تريد إيران.